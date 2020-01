Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lampard prêt à faire un énorme effort pour Edinson Cavani ?

Publié le 23 janvier 2020 à 10h15 par T.M.

Outre l’Atlético de Madrid, Chelsea serait également très intéressé par Edinson Cavani. Et pour l’attaquant du PSG, Frank Lampard serait prêt à certains sacrifices.

Ça s’agite en coulisse pour Edinson Cavani ! Alors que l’attaquant du PSG serait décidé à partir cet hiver, reste à connaître sa destination. Et si le clan Cavani n’a pas caché son désir de le voir à l’Atlético de Madrid, Chelsea voudrait chiper le Matador au nez et à la barbe de Diego Simeone. Ce mercredi, The Times assure d’ailleurs que les Blues auraient formulé une offre inattendue en demandant un prêt payant de 6M€, tout en assumant le salaire de Cavani.

Les sacrifices de Lampard !