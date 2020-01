Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé une énorme condition pour le départ de Cavani !

Publié le 23 janvier 2020 à 0h45 par A.M.

Alors qu’Edinson Cavani a réclamé son départ du PSG comme l’a récemment annoncé Leonardo, le directeur sportif parisien attend d’avoir trouvé un nouvel attaquant avant de laisser filer le Matador.

L’avenir d’Edinson Cavani semble de plus en plus s’écrire du côté de l’Atlético de Madrid. Leonardo a effectivement récemment annoncé que le Matador avait réclamé son départ du PSG dès cet hiver, tandis que ses parents ont récemment fait part de la volonté de leur fils de rejoindre les Colchoneros le plus rapidement possible. Et alors que le club de la capitale semblait initialement s’opposer à un départ, ce ne serait plus le cas désormais.

Leonardo cherche un attaquant avant de vendre Cavani