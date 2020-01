Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Cavani facilitée par… Ibrahimovic ?

Publié le 22 janvier 2020 à 13h45 par A.M.

En quête d’un avant-centre dans le cas où Edinson Cavani venait à partir, Leonardo est à l’affût pour Krzysztof Piątek dont le temps de jeu a largement diminué depuis l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic.

L’avenir d’Edinson Cavani au Paris Saint-Germain est largement remis en cause. En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Mauro Icardi, le Matador pourrait partir dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat. L’Atlético de Madrid fait le forcing pour le récupérer dès cet hiver, ce qui pousse Leonardo à préparer le terrain en scrutant le marché en quête d’un successeur à Edinson Cavani. Et le directeur sportif du PSG semble avoir une première idée concrète.

Piątek dans le viseur du PSG ?