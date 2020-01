Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé pour ce champion du monde ?

Publié le 22 janvier 2020 à 11h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir Steven Nzonzi leur passer sous le nez au cours de ce mercato hivernal.

Leonardo veut régler les problèmes de Thomas Tuchel. En ce qui concerne le poste de latéral droit et gauche, les choses semblent stagner, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble actuellement se concentrer sur l’arrivée d’un milieu défensif. Il a ainsi activé plusieurs pistes et récemment, Foot Mercato a annoncé un intérêt prononcé pour Steven Nzonzi, actuellement prêté par l’AS Roma à Galatasaray.

Nzonzi se rapprocherait de West Ham...