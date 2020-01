Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a reçu une nouvelle offre pour l’une de ses stars !

Publié le 22 janvier 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Visiblement déterminé à déloger Edinson Cavani du PSG dès cet hiver, l’Atlético de Madrid aurait formulé une nouvelle proposition pour boucler le transfert du buteur uruguayen avant la fin du mercato.

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani (32 ans) souhaite quitter le PSG cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Le club espagnol aurait déjà formulé plusieurs propositions à Leonardo, mais toutes ont jusqu’ici été refusées par le directeur sportif du PSG. Diego Simeone ne semble pas disposé à lâcher l’affaire pour Cavani et serait revenu à la charge ces dernières heures…

15M€ + 3M€ de bonus pour Cavani ?

Le journaliste italien Nicolo Schira révèle ce mercredi que l’Atlético de Madrid veut boucler le transfert d’Edinson Cavani le plus rapidement possible et aurait donc offert 15M€ + 3M€ pour convaincre le PSG. Par ailleurs, il rappelle que le buteur uruguayen dispose d’un accord total avec les Colchoneros , et la balle est donc plus que jamais dans le camp de Leonardo. Le feuilleton Cavani continue…