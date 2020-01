Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Remplacer Edinson Cavani, c’est possible !

Publié le 22 janvier 2020 à 5h15 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani semble proche d'un départ, le PSG devra lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato d'hiver. Et les solutions ne manquent pas.

Fortement convoité par l'Atlético de Madrid, Edinson Cavani pourrait partir cet hiver. Leonardo, qui a révélé les velléités de départ du Matador , a également évoqué son éventuelle succession si jamais un départ se concrétisait : « C'est vrai que, si on parle d'un nom, peut-être qu'un attaquant en plus, serait important. Des alternatives dans ce groupe-là, aujourd'hui, on en a beaucoup (…) Il y a beaucoup d'alternatives et c'est évidemment difficile de remplacer un joueur comme Cavani ». Que ce soit en interne ou sur le marché, plusieurs solutions existent.

Des solutions en interne et sur le marché