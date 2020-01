Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho voudrait attirer une star d’Al-Khelaïfi !

Publié le 21 janvier 2020 à 20h15 par B.C.

Alors qu’il souhaite quitter le PSG avant la fin de son contrat, Edinson Cavani se retrouverait dans le viseur de Tottenham.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Edinson Cavani souhaite quitter le PSG dès maintenant pour rejoindre l'Atlético comme l’a révélé Leonardo dimanche : « On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur ». L’avenir du Matador risque donc d’animer cette fin de mercato hivernal, et un autre prétendant pourrait totalement relancer ce dossier.

Mourinho également intéressé par Cavani ?