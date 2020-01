Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contraint d’oublier Pogba ?

Publié le 22 janvier 2020 à 7h30 par A.C.

Zinedine Zidane rêve toujours d’avoir Paul Pogba au Real Madrid, mais les choses devraient se passer autrement.

L’été dernier, le Real Madrid a beaucoup dépensé pour renforcer l’effectif de Zinedine Zidane… mais il manquait la cerise sur le gâteau. Le Français souhaitait en effet absolument avoir Paul Pogba, qui avait publiquement ouvert la porte à un départ de Manchester United. Le président Florentino Pérez ne partageait pas les idées de son entraineur, puisqu’il a tenté le coup pour Christian Eriksen ou encore Fabian Ruiz du Napoli.

Le Real Madrid aurait déjà choisi Van de Beek !