Mercato - PSG : Cavani ? José Mourinho préfère Kylian Mbappé !

Publié le 22 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Interrogé sur Edinson Cavani, José Mourinho a confié sa préférence pour Kylian Mbappé…

Décidé à quitter le PSG, Edinson Cavani ne manquerait pas de prétendants. Outre l’Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester United et Tottenham seraient aussi sur le coup. Pour pallier l’absence de Harry Kane, les Spurs penseraient ainsi au Matador. José Mourinho aura-t-il prochainement Cavani sous ses ordres ? Le Special One semble avoir un autre objectif du côté du PSG.

« A moins qu’ils m’envoient Mbappé en prêt… »