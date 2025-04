Adil Rami : Une chanteuse dévoile leur relation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami ne cesse de surprendre dans la 14e saison de "Danse avec les stars", se hissant jusqu'à la demi-finale. Mais en plus d’impressionner le jury, l’ancien défenseur de l’OM a également profité du programme de TF1 pour faire de belles rencontres. La chanteuse Julie Zenatti a notamment révélé leur belle complicité en coulisse.

Engagé dans la 14e saison de "Danse avec les stars", Adil Rami s’est qualifié pour la demi-finale du programme qui aura lieu vendredi soir sur TF1. En plus de briller sur le parquet, l’ancien joueur de l’OM a profité de l’émission pour nouer de belles relations, avec sa partenaire de danse Ana Riera, une « incroyable personne » selon ses dires, mais également avec d’autres candidats.

Adil Rami, le « frérot » de Julie Zenatti

Interrogée par 20 Minutes, Julie Zenatti s’est livrée sur sa belle relation avec le champion du monde 2018. « C’est comme mon frérot, à la fois touchant, désarmant et honnête », a confié la chanteuse, qui le place parmi ses favoris pour la victoire finale.

Une belle complicité en coulisse

Dans un autre entretien accordé à Paris Match, Julie Zenatti s’est également remémoré quelques bons moments vécus en coulisses, notamment aux côtés d’Adil Rami : « Le matin, même quand je partais très tôt, j’étais hyper contente de me dire que j’allais les retrouver à la machine à café, qu’on allait manger ensemble qu’on allait faire des blagues et qu’on allait cacher Adil [Rami] pour qu’Ana [Riera, sa danseuse] ne le retrouve pas parce qu’il n’en pouvait plus de danser. C’est la colo, vraiment ».