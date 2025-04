Doué - Barcola : Bagarre au PSG !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG a une chance de décrocher son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse d’Aston Villa après sa victoire 3-1 à l’aller. Luis Enrique n’a encore rien décidé pour son onze de départ. Bradley Barcola et Désiré Doué se livrent notamment une bagarre pour une place de titulaire.

Vainqueur contre Aston Villa au match aller (3-1), le PSG s’est donné de bonnes chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale doit malgré tout valider son billet pour le prochain tour ce mardi soir sur la pelouse des Villans. Et pour son onze de départ, Luis Enrique serait confronté à un certain dilemme.

Barcola et Doué en concurrence au PSG !

Si Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont indéboulonnables en attaque, le coach du PSG doit choisir entre Bradley Barcola et Désiré Doué pour son troisième joueur. À l’aller, l’ancien du Stade Rennais avait démarré la rencontre et avait marqué les esprits avec son but sensationnel pour revenir au score. Mais ce mardi soir, Luis Enrique pourrait opter pour son autre attaquant.

Luis Enrique a tranché pour Aston Villa ?

Comme le rapporte SPORT, Aston Villa aurait prévu de se montrer plus offensif qu’à l’aller afin de renverser la vapeur. Le PSG pourrait donc faire mal sur les contres. Luis Enrique pourrait ainsi miser sur la vitesse et l’explosivité de Bradley Barcola ce mardi soir. Le technicien espagnol n’a encore pris aucune décision. Les deux joueurs se battent en tout cas pour une place de titulaire. À voir maintenant à qui Luis Enrique accordera sa confiance ce mardi soir.