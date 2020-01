Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani fait une nouvelle annonce fracassante !

Publié le 22 janvier 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Actuellement en instance de départ au PSG, Edinson Cavani souhaite plus que jamais rejoindre l’Atlético de Madrid comme l’a confirmé sa mère dans la presse espagnole.

« Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur », confiait Leonardo dimanche dernier, qui avait donc publiquement confirmé les envies de départ d’Edinson Cavani. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, le buteur uruguayen souhaite rallier l’Atlético de Madrid dès cet hiver, et c’est désormais l’entourage de Cavani qui livre ses vérités à ce sujet. La mère du numéro 9 du PSG, Berta Gómez, confirme les envies de départ de son fils et les négociations avec l’Atlético dans un entretien accordé au quotidien AS .

« Mon fils a demandé à partir, nous attendons… »