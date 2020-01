Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le clan Cavani s’agace…

Publié le 22 janvier 2020 à 5h10 par La rédaction

L’agacement du clan Cavani envers Leonardo, révélé par l’Equipe, pourrait avoir une autre raison que celle évoquée en premier chef. Analyse.

Dans les colonnes de l’Equipe , on apprend aujourd’hui que le clan Cavani s’est fortement agacé devant les déclarations de Leonardo après Lorient, et notamment de ces mots : « On n'a jamais pensé à ça (au départ). On avait même un accord, une idée, qui était de regarder pendant la saison et de décider après pour son futur. » Selon l’Equipe , aucun rendez-vous n’aurait eu lieu avec Leonardo dans le but d’évoquer une éventuelle prolongation de contrat alors que le bail de Cavani prend fin en juin prochain et que l’entourage de ce dernier aurait multiplié les appels du pied afin de discuter avec le directeur sportif du PSG.

Le refus de Leonardo de vendre Cavani à bas-prix à l’Atletico Madrid ?

La situation apparaît à l’analyse plus complexe. Si Cavani est venu vers Paris ces derniers mois pour évoquer une éventuelle prolongation, ce n’était a priori pas le cas il y a plus d’un an, quand il apparaissait alors peu pressé de prolonger, et refusant l’idée d’un départ l’été dernier pour aller en fin de contrat. Si Leonardo ne dit peut-être pas toute la vérité, sa position apparaît aujourd’hui plutôt légitime et il n’y a pas de quoi susciter un tel agacement chez l’attaquant uruguayen. En revanche, le refus du manager brésilien de laisser partir Cavani au rabais à l’Atletico Madrid cet hiver, alors que ce dernier est déjà d’accord pour juin avec le club espagnol, sa stratégie visant à susciter des intérêts en Angleterre pour faire monter les prix, tout cela paraît plus susceptible d’agacer le clan Cavani, quand bien même Leo paraît dans son rôle en défendant les intérêts du PSG.