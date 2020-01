Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel envoie un message très fort à Cavani !

Publié le 21 janvier 2020 à 18h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a évoqué la situation d’Edinson Cavani et le technicien allemand tient à saluer son professionnalisme.

La situation d’Edinson Cavani ne cesse d’être commentée. Il faut dire que dimanche soir, après la victoire à Lorient (1-0), Leonardo a confirmé que le Matador avait réclamé son départ dès cet hiver alors que son contrat prend fin en juin prochain. L’Atlético de Madrid est d’ailleurs passée à l’action, mais la proposition n’était pas suffisante aux yeux du PSG. Et à l’occasion de son passage devant les médias, Thomas Tuchel a été assailli de questions sur Edinson Cavani. Et le technicien allemand n’a pas manqué d’encenser le professionnalisme de son attaquant.

«On a un remplaçant extraordinaire sous le coude»