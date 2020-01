Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Leonardo pour Cavani

Publié le 22 janvier 2020 à 3h10 par La rédaction

Au fil des jours, le plan de Leonardo pour Cavani se précise. Analyse.

Leonardo, comme analysé par le10sport.com , a une feuille de route très claire pour Cavani, à l’image de celle qu’il avait pour Neymar l’été dernier. Il émet un message public d’écoute du joueur et donc ouvre la porte au départ. Mais dans le même temps, et à raison, il reste campé sur la volonté de faire respecter le PSG sur le mercato, surtout en vue des échéances à venir sur Mbappe…

Eviter une négociation à la baisse de l’Atletico Madrid…