Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Emre Can !

Maurizio Sarri, coach de la Juventus, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Emre Can.

Après l’échec de l’été dernier, Leonardo a choisi de relancer la piste menant à Emre Can. Le milieu semble sérieusement songer à un départ de la Juventus cet hiver, mais le Paris Saint-Germain ne rentrerait pas vraiment dans ses priorités. L’Allemand aurait plutôt jeté son dévolu sur la Premier League et la Bundesliga, ou Manchester United et le Borussia Dortmund lui feraient les yeux doux.

« Je n’ai pas l’impression qu’Emre Can soit sur le départ »