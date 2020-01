Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti sort du silence pour cette piste de Leonardo !

Publié le 20 janvier 2020 à 18h45 par J.-G.D.

En réponse à son intérêt pour Emre Can, Carlo Ancelotti dément formellement les informations concernant le milieu de terrain de la Juventus, également visé par le PSG.

Titularisé à seulement trois reprises en Serie A, et non-inscrit sur la liste de Maurizio Sarri pour la Champions League, Emre Can vit une saison compliquée à la Juventus. Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait inscrit le nom de l'international allemand dans sa short-list cet hiver. Pourtant, le dirigeant parisien ne serait pas le seul intéressé par le profil du milieu de la Vieille Dame . En effet, la presse anglaise expliquait il y a peu que Carlo Ancelotti, fraîchement intronisé sur le banc d'Everton, en pincerait concernant Emre Can. Mais le technicien italien démonte cette piste devant les journalistes ce lundi, avant la réception de Newcastle.

« Emre Can ? C’est faux »