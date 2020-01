Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle se précise pour cette piste de Leonardo…

Publié le 21 janvier 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir un club de Serie A venir leur mettre des bâtons dans les roues.

Après son échec de l’été dernier, Leonardo n’a jamais vraiment abandonné la piste menant à Emre Can. La situation de ce dernier à la Juventus pourrait d’ailleurs jouer en faveur du Paris Saint-Germain, puisqu’il ne joue que très peu depuis l’arrivée de Maurizio Sarri. Ces derniers jours, ce dossier s’est toutefois un peu compliqué pour le PSG, puisque le Milan AC aurait décidé de faire irruption dans ce dossier.

Le Milan AC ne lâche pas Emre Can