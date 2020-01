Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout ne serait pas perdu pour Allan !

Publié le 22 janvier 2020 à 1h15 par A.C.

Allan se rapprocherait inexorablement d’une prolongation de contrat au Napoli, mais cela ne devrait pas vraiment décider son avenir…

Voilà quasiment plus d’un an que le Paris Saint-Germain garde un œil sur Allan. L’hiver dernier, Antero Henrique a tenté le coup sans succès et lors de son retour Leonardo a repris les choses en main. La presse italienne a toutefois récemment annoncé que le milieu brésilien est tout proche d’une prolongation au Napoli, qui lui offre un salaire annuel net de 3,8M€ jusqu’en 2024.

Allan devrait prolonger au Napoli, mais…