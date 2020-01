Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut susciter les intérêts pour Cavani

Publié le 22 janvier 2020 à 4h10 par La rédaction

Il apparaît clair aujourd’hui que Leonardo cherche à obtenir une grosse offre d’Angleterre pour Cavani, afin de contrarier les plans de l’Atletico Madrid pour un transfert au rabais du buteur uruguayen.

En prenant publiquement la parole pour mettre Cavani sur le marché, Leonardo a clairement poursuivi l’objectif de susciter les intérêts des grands clubs européens pour éviter au PSG de se laisser enfermer dans une négociation à la baisse avec l’Atletico Madrid, sachant que le buteur uruguayen est déjà OK contractuellement avec le club espagnol en vue d’une signature libre en juin. Mais Leoanrdo est sans doute allé plus loin. Il apparaît très probable, à la vue des premiers mouvements entrepris par certains clubs depuis deux jours, qu’il a sollicité les plus grands clubs européens, directement ou indirectement, pour faire savoir que Cavani était disponible.

Après MU, Chelsea sollicité ?