Mercato - PSG : Leonardo va devoir livrer un énorme bras de fer pour une pépite !

22 janvier 2020

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG, Sandro Tonali serait toujours l’une des pistes étudiées par Leonardo. Mais la concurrence s’annonce rude pour le jeune milieu de terrain italien…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité fin décembre, le PSG doit affronter une rude concurrence pour Sandro Tonali. En effet, le jeune milieu de terrain italien de Brescia, qui ferait partie des priorités de Leonardo pour le prochain mercato estival, a une préférence pour ses courtisans italiens (Juventus et Inter Milan). Mais ces deux courtisans ne seraient pas la seule menace présente pour le PSG avec Tonali.

Tonali va affoler le marché

Comme l’a annoncé Sky Italia mardi, Manchester City serait aussi présent dans ce dossier, en plus de l’Inter Milan et de la Juventus. Le média italien a par ailleurs confirmé par ailleurs le vif intérêt du PSG pour Sandro Tonali, et annonce donc une énorme bataille royale à prévoir pour Leonardo s’il souhaite rafler la mise avec la pépite de Brescia.