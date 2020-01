Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a eu sa réponse pour Michaël Cuisance !

Publié le 22 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM ces derniers jours, Michaël Cuisance a fait l’objet d’une approche concrète de la part d’Andoni Zubizarreta. Mais le Bayern Munich a recalé le club phocéen…

Alors que l’OM chercherait plus que jamais à boucler une ou plusieurs ventes dans les prochains mois pour renflouer les caisses, les éléments tels que Morgan Sanson et Kevin Strootman semblent être les principaux concernés. En clair, Andoni Zubizarreta pourrait être contraint de trouver un nouveau milieu de terrain pour pallier ces éventuels départs, et le directeur sportif de l’OM a pour cela coché le nom de Michaël Cuisance. Mais le Bayern Munich a déjà tranché dans ce dossier.

L’OM voulait Cuisance en prêt, mais…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mardi, l’OM fait partie des clubs français qui sont venus aux renseignements pour Michaël Cuisance (au même titre que Toulouse et et le FC Metz), et Andoni Zubizarreta a tenté de négocier un prêt pour le jeune milieu français. Mais le Bayern Munich compte sur Cuisance et a donc décidé de recaler l’OM dans ce dossier.