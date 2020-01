Foot - Mercato - OM

Mercato - OM/OL : Un accord à 14M€ pour cet attaquant de Ligue 2 ? La réponse !

Publié le 21 janvier 2020 à 17h30 par B.C.

Alors que l’OL et l’OM sont à la lutte pour Tino Kadewere, Le Havre s’est prononcé sur la situation de l’international zimbabwéen par le biais de son directeur général, Pierre Wantiez.

Un Olympico a pris place en ce mercato hivernal. En effet, l’OL et l’OM lorgnent tous les deux Tino Kadewere, l’un des joueurs en forme en Ligue 2 cette saison avec 18 réalisations sous le maillot du Havre. Alors qu’Andoni Zubizarreta a activé ce dossier au début du mercato hivernal, l’OL semble avoir pris une longueur d’avance et a même formulé une première offre, refusée par les Normands. Interrogé à ce sujet sur France Bleu , Pierre Wantiez, directeur général du HAC, est revenu sur ce dossier.

« Pour l'instant, il n'y a pas d'accord financier »