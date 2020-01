Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà une excellente nouvelle pour Quique Setien ?

Publié le 21 janvier 2020 à 20h30 par A.M.

Objectif prioritaire de Quique Setien, Fabian Ruiz souhaiterait quitter Naples et l’intérêt du FC Barcelone serait loin de le laisser indifférent.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien va pouvoir glisser des premiers noms pour le recrutement du club catalan. Dans cette optique, le technicien espagnol semble bien décidé à recruter Fabian Ruiz. Il faut dire que Quique Setien apprécie grandement le milieu de terrain de Naples qu’il avait eu sous ses ordres au Betis Séville. Et visiblement l’intérêt serait réciproque.

Fabian Ruiz aurait repoussé une offre de Naples