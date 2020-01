Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho lâche un indice pour Eriksen…

Publié le 21 janvier 2020 à 18h45 par A.C.

José Mourinho, coach de Tottenham, s’est exprimé au sujet de la situation de Christian Eriksen.

C’est actuellement l’un des gros dossiers de ce mercato hivernal. Christian Eriksen, en fin de contrat avec Tottenham, attise énormément de convoitises. Leonardo lui a soumis une offre pour l’accueillir au Paris Saint-Germain à la fin de la saison, lorsqu’il sera libre, mais il y a un club qui a l’intention de prendre tout le monde de court. Il s’agit de l’Inter, qui a annoncé par le biais de son directeur sportif avoir soumis une offre pour Eriksen, attendu à Milan au cours des prochains jours.

« Eriksen est convoqué pour le match contre Norwich et il va jouer »