Mercato - Barcelone : Quique Setien a un plan pour cet hiver

Publié le 19 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que Quique Setien fait ses premiers pas au FC Barcelone, le technicien a déjà fixé sa marche à suivre pour ce mois de janvier.

Un nouveau chapitre a débuté au FC Barcelone avec l’intronisation de Quique Setien au poste d’entraîneur. Ce dernier aura la lourde tâche de ramener le club catalan a son statut. Et pour arriver Setien pourrait notamment apporter certains changements durant ce mercato hivernal. Toutefois, de premier abord, cela ne semble pas prévu.

« J’aime réfléchir... »

Interrogé en conférence de presse ce samedi sur le mercato hivernal, Quique Setien a donné sa vision. L’entraîneur du FC Barcelone a alors expliqué : « Pour l’instant, il est trop tôt pour prendre des décisions. J’aime réfléchir, penser aux choses, et pas me précipiter avec impulsivité. Ça dépend de la chance, mais je veux connaître ce que j’ai dans un premier temps et apprécier ».