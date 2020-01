Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Après l’OM, Rudi Garcia ne s’y attendait pas…

Publié le 19 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Interrogé sur son arrivée à l'OL en novembre dernier, Rudi Garcia reconnait qu'il ne s'attendait pas à retrouver si rapidement un banc. Et surement pas celui des Gones.

Après un début de saison très poussif, l'Olympique Lyonnais a décidé de se séparer de Sylvinho qui avait pourtant succédé à Bruno Genesio quelques mois plus tôt. Et contre toute attente, les Gones ont décidé de nommer Rudi Garcia, qui était encore sur le banc de l'OM la saison dernière. Par conséquent, ce choix n'a pas manqué de faire polémique et l'ancien entraîneur du LOSC avoue que lui-même ne s'attendait pas une telle proposition si rapidement.

«j’ai tout remis en suspens quand l’OL m’a contacté»