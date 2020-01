Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM se fait recaler pour une demande de prêt

Publié le 21 janvier 2020 à 15h00 par La rédaction

L’OM s’est récemment renseigné sur la situation de Mickaël Cuisance, milieu de terrain du Bayern Munich. En vain.

Acheté pour environ 10 millions d’euros l’été dernier, Mickaël Cuisance ne joue pas au Bayern Munich. Prometteur milieu de terrain de 20 ans, le joueur formé à Nancy a vu plusieurs clubs français et étrangers se penchés sur son cas en plein mercato d’hiver. Objectif : tenter de récupérer Mickaël Cuisance sous la forme d’un prêt de 6 mois.

Le Bayern compte sur lui

Selon nos informations, trois clubs français ont pris des renseignements auprès du Bayern Munich, et du joueur, de manière concrète : Toulouse, Metz et l’Olympique de Marseille. Mais à chacun de clubs, le Bayern Munich a répondu par la négative. L’OM a eu beau tenter sa chance en mettant en avant les belles prestations de l’équipe d’André Villas-Boas depuis le début de la saison, le Bayern Munich n’a rien voulu savoir. Les dirigeants allemands souhaitent conserver Mickaël Cuisance et envisagent de l’utiliser dans les mois à venir. Les prestations décevantes d’un certain Leon Goretska pourraient en effet permettre au Français de grappiller du temps de jeu dans les mois à venir.