Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien chamboule ce dossier chaud du Barça !

Publié le 21 janvier 2020 à 14h30 par A.M.

Déjà annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces dernières semaines, Fabian Ruiz est aujourd’hui une priorité suite à l’arrivée de Quique Setien.

« Pour l’instant, il est trop tôt pour prendre des décisions. J’aime réfléchir, penser aux choses, et pas me précipiter avec impulsivité. Ça dépend de la chance, mais je veux connaître ce que j’ai dans un premier temps et apprécier . » Il y a quelques jours, Quique Setien affichait sa position concernant le mercato d’hiver. Et bien qu’il ne soit pas pressé de recruter, le nouvel entraîneur du FC Barcelone semble déjà avoir une piste en tête.

Le dossier Fabian Ruiz va s’accélérer