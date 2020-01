Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre dans le feuilleton Cavani ?

Publié le 21 janvier 2020 à 19h15 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani ouvrirait toutefois la porte à un transfert en Angleterre.

Ce n’est plus un secret, Edinson Cavani veut quitter le PSG dès cet hiver alors que son contrat prend fin en juin prochain. Dimanche soir, après la victoire à Lorient (1-0), Leonardo l’a confirmé : « Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur . » Mais ce feuilleton pourrait prendre une tournure bien différente.

Cavani ne ferme plus la porte à l’Angleterre