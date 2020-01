Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setien et Zidane sont prévenus pour cette piste XXL !

Publié le 22 janvier 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Visiblement au courant de l'intérêt de plusieurs clubs pour Timo Werner, dont le Barça et le Real Madrid, la direction du RB Leipzig n'aurait aucune envie de laisser filer son attaquant cet hiver.

Éloigné des terrains pour quatre mois suite à son opération au genou, Luis Suarez laisse un vide au poste d'avant-centre. À bientôt 33 ans, l'international uruguayen pourrait assister au renfort d'une nouvelle arme offensive. La priorité du FC Barcelone se nomme Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) comme vous l'annonce Le 10 Sport en exclusivité ce mardi. Les Blaugrana se pencheraient également sur une piste du Real Madrid, en la personne de Timo Werner. Les Madrilènes et le Barça seraient donc à la lutte pour le buteur du RB Leipzig. Mais la formation de Bundesliga fermerait la porte en ce mois de janvier.

Werner bloqué par Leipzig ?

C'est ce qu'indique Francesc Aguilar. Le journaliste de Mundo Deportivo explique, via son compte Twitter , que Timo Werner ne devrait pas quitter Leipzig d'ici le 31 janvier. L'international allemand serait jugé intransférable par sa direction. L’ambition du club est de gagner l" titre en championnat. Werner sera essentiel afin d’atteindre cet objectif, malgré des offres de plus de 100M€ de la part de Chelsea et de Liverpool. Les prétendants de Werner, dont Barcelone ou le Real Madrid, devront se concentrer sur un autre profil.