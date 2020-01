Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste XXL aurait tranché pour son avenir !

Publié le 21 janvier 2020 à 21h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur des cadors espagnols comme le FC Barcelone et le Real Madrid, Timo Werner serait quant à lui attiré par le projet d’une écurie anglaise.

Attaquant phare du Red Bull Leipzig, Timo Werner (auteur de 20 buts et 6 passes décisives en 18 matchs cette saison) intéresserait de nombreux cadors sur le marché des transferts. Un vif intérêt du FC Barcelone a été révélé ces dernières heures pour pallier la blessure longue durée de Luis Suarez, mais en plus du Real Madrid qui serait positionné depuis plusieurs semaines, les Catalans devraient composer avec la concurrence de Liverpool et de Chelsea dans le dossier Werner.

Timo Werner préfère Liverpool