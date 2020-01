Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace identifiée pour Leonardo avec Nzonzi ?

Publié le 21 janvier 2020 à 19h45 par G.d.S.S.

Récemment annoncé dans le viseur du PSG, Steven Nzonzi intéresserait également West Ham qui pourrait tenter de recruter le milieu de terrain français cet hiver.

Comme l’a récemment révélé Foot Mercato, le PSG aurait toujours des vues sur Steven Nzonzi (31 ans) qui avait déjà été annoncé dans le viseur du club de la capitale par le passé. Actuellement prêté par l’AS Rome à Galatasaray, Nzonzi pourrait quitter le club turc très prochainement et se dirigerait vers un autre prêt. D’ailleurs, le PSG ne serait pas le seul à avoir coché le nom du champion du Monde 2018…

West Ham à l’affût pour Nzonzi ?