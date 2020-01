Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un champion du monde contacté par le PSG ?

Publié le 19 janvier 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors qu’il ne devrait pas s’éterniser à Galatasaray, Steven Nzonzi étudierait les différentes offres concernant son futur. Le PSG serait d'ailleurs venu aux renseignements.

Comme il l’a annoncé lui-même, Steven Nzonzi ne devrait plus faire partie de l'effectif de Galatasaray à la fin du mercato alors que son prêt avec l’équipe turque prend fin à l’issue de la saison. Le joueur qui appartient à l'AS Rome a été mis à l’écart du groupe à cause d’un comportement inapproprié selon le club stambouliote. Récemment, l'OL s’était montré intéressé et le champion du monde ne s'était pas montré insensible à cet intérêt comme il l’avait déclaré à Téléfoot . Mais Nzonzi souhaiterait avant tout se laisser le temps de faire le bon choix…

Le PSG serait entré en contact avec l’entourage du joueur