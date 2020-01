Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pauleta adresse un message clair pour l'avenir de Cavani !

Publié le 22 janvier 2020 à 7h45 par J.-G.D.

Ex-attaquant du PSG et désormais ambassadeur du club, Pedro Miguel Pauleta estime que Paris sera plus fort si Edinson Cavani reste en ce mercato hivernal.

Le futur d’Edinson Cavani est au centre de nombreuses rumeurs cet hiver. L’Atletico de Madrid essaierait de faire plier le PSG afin de récupérer l’international uruguayen. Ce dernier désirerait ainsi claquer la porte du club en ce mois de janvier. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG afficherait un certain mal-être en interne, comme l’indique Le Parisien . Leonardo demanderait donc 20M€ dans ce dossier, alors que Cavani n'exclurait pas une possible aventure en Premier League. Mais lors d’une interview sur le site officiel de la LFP , Pedro Miguel Pauleta, ancien avant-centre du PSG (2003-2008), espère voir l'international uruguayen rester.

« Le PSG sera plus fort avec Mbappé, Neymar, Icardi, Di María et Cavani que sans Cavani »