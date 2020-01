Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le père de Cavani lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 22 janvier 2020 à 9h15 par A.M.

Interrogé sur l’avenir de son fils, Luis Cavani assure que le Matador souhaite quitter le PSG et qu’il est proche de l’Atlético de Madrid.

L’avenir d’Edinson Cavani est au cœur de toutes les spéculations ces derniers jours. Il faut dire que le Matador n’a plus que six mois de contrat au PSG et il joue très peu depuis l’arrivée de Mauro Icardi. Par conséquent, Leonardo a récemment révélé qu’Edinson Cavani avait réclamé son départ dès cet hiver. L’Atlético de Madrid semble être la piste prioritaire pour l’Uruguayen qui est très apprécié par Diego Simeone. Mais pour le moment, les Colchoneros n’ont pas répondu aux exigences du PSG. Toutefois, Luis Cavani, le père du numéro 9 parisien, assure qu’il proche de rejoindre l’Atlético.

«Il y a de grandes chances qu’il aille à l’Atlético»