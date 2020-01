Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Cavani pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 22 janvier 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Visiblement remontée contre le traitement réservé par la direction du PSG qui refuse de laisser filer Edinson Cavani, la mère du buteur uruguayen a affiché son agacement.

« Mon fils a demandé à partir et nous attendons qu'un accord soit trouvé par les deux clubs. C'est compliqué, mais il veut jouer à l'Atlético », a clairement indiqué Berta Gómez, la mère d’Edinson Cavani, qui confirme les envies de départ imminentes de la part du buteur uruguayen du PSG. Et dans ce même entretien accordé au quotidien AS ce mercredi, elle n’hésite pas à pousser un coup de gueule contre la direction du PSG et ne comprend pas sa position.

« Je suis en colère… »