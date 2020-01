Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel interpelle Leonardo pour Cavani !

Publié le 22 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Quelques jours après la sortie de Leonardo sur Edinson Cavani, Thomas Tuchel affiche sa volonté de conserver l'attaquant uruguayen.

« Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur . » La déclaration de Leonardo après la victoire à Lorient (1-0) a relancé le feuilleton Cavani. Le directeur sportif du PSG a effectivement dévoilé les velléités de départ du Matador , mais cela ne change rien dans l'esprit de Thomas Tuchel qui souhaite conserver son numéro 9.

«Comme j’ai toujours dit, j’aime ce groupe»