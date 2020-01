Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Cavani apporte une précision de taille sur le dossier !

Publié le 22 janvier 2020 à 19h45 par G.d.S.S.

En attendant qu’Edinson Cavani ne quitte éventuelle le PSG cet hiver, le club invoque une blessure au pubis pour justifier son absence. La mère du buteur uruguayen s’est prononcée à ce sujet.

« Cavani n’a pas grand-chose, il a des problèmes au pubis, donc il n’est pas totalement libre. On doit accepter, faire le traitement et les soins et on espère qu’il reviendra très rapidement », confiait récemment Thomas Tuchel pour justifier l’absence d’Edinson Cavani avec le PSG. Pourtant, selon certaines spéculations, le buteur uruguayen n’est en réalité pas blessé et serait simplement écarté par la direction du PSG en raison de ses envies de transfert vers l’Atlético de Madrid. Mais qu’en est-il vraiment ? La mère d’Edinson Cavani, interrogée par AS , a évoqué le sujet.

« Il est vrai qu’il a une gêne au pubis… »