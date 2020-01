Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Tonali !

Publié le 22 janvier 2020 à 20h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme l’une des grandes priorités de Leonardo pour renforcer l’entrejeu du PSG, Sandro Tonali pourrait finalement rejoindre la Juventus qui mettrait la pression pour boucler au plus vite l’opération.

Depuis l’été dernier, Sandro Tonali (19 ans) figurerait sur les tablettes du PSG, d’autant que Leonardo serait en quête d’un gros renfort au milieu de terrain. La jeune pépite italienne de Brescia serait donc l’un des profils privilégiés par le directeur sportif parisien, mais la concurrence s’annonce particulièrement lourde pour Tonali : l’Inter Milan, Manchester City et la Juventus voudraient également le recruter. Et c’est d’ailleurs le club turinois qui pourrait surclasser le PSG…

La Juve met la pression pour Tonali