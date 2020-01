Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà un premier obstacle de taille dans le dossier Piątek ?

Publié le 22 janvier 2020 à 15h15 par A.M.

En quête d’un nouveau renfort offensif dans le cas où Edinson Cavani venait à quitter le PSG, Leonardo envisage de passer à l’action pour Krzysztof Piątek (Milan AC). Mais Manchester United y pense aussi.

Depuis quelques jours, le nom d’Edinson Cavani fait beaucoup parler. En fin de contrat au PSG en juin prochain, le Matador joue très peu depuis l’arrivée de Mauro Icardi et a donc réclamé son départ dès cet hiver. L’Atlético de Madrid semble être la piste la plus chaude, mais les Colchoneros n’ont toujours pas répondu aux exigences du PSG. Malgré tout, Leonardo a conscience qu’un départ d’Edinson Cavani est envisageable et prépare le terrain. Dans cette optique, le directeur sportif parisien envisage de transmettre une offre pour Krzysztof Piątek (24 ans).

Manchester United aussi veut Krzysztof Piątek