Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur les intentions de Cavani !

Publié le 22 janvier 2020 à 14h45 par La rédaction

Alors que la sortie du père d’Edinson Cavani n’a pas manqué de faire parler, Romain Molina apporte quelques précisions au sujet des velléités de l’entourage du Matador.

Ce mercredi, Luis Cavani, le père de l’attaquant du PSG, a défrayé la chronique en évoquant l’avenir de son fils pour l’émission espagnole, Chiringuito de Jugones . Et Luis Cavani n’y va pas par quatre chemins, puisqu’il assure que le Matador souhaite quitter le PSG depuis longtemps et qu’il a de grandes chances de rejoindre l’Atlético de Madrid dans les prochains jours, ou au plus tard l’été prochain. Il faut dire que le père d’Edinson Cavani est un coutumier du fait comme l’explique Romain Molina, journaliste qui a notamment écrit un livre sur le numéro 9 du PSG.

«Dès que son père l'ouvre médiatiquement, c'est une cata»

« Pour diverses raisons, tout son entourage familial (sa compagne je ne sais pas, je ne la connais pas) voulait le voir partir depuis des années. Ça faisait rire même ses frères de voir à quel point Edinson était têtu et voulait rester au PSG. Concernant le papa, il faut imaginer qu'il vit la moitié de l'année perdu dans la pampa... Il ne se rend pas compte des réalités et dès qu'il l'ouvre médiatiquement, c'est une cata (polémique avec Lugano en Celeste, etc.). Même Tabarez avait conseillé à Cavani de contrôler ça », assure-t-il sur son compte Twitter .