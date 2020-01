Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud pousse un coup de gueule dans ce dossier brûlant de Zubizarreta !

Publié le 22 janvier 2020 à 13h30 par A.M.

Alors que l’avenir d’Isaac Lihadji est au cœur de toutes les spéculations, Jacques-Henri Eyraud assure que si un jeune joueur n’a pas le respect de l’OM, il n’est pas le bienvenu.

Depuis plusieurs mois, l’avenir d’Isaac Lihadji est au cœur de toutes les spéculations. Il faut dire que l’ailier international U17 est un grand espoir du centre de formation de l’OM, mais n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le club phocéen. Et visiblement, après la dernière proposition, refusée par Lihadji, Andoni Zubizarreta aurait décidé de stopper les discussions. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le Borussia Dortmund s'est positionné dans ce dossier. Interrogé sur la situation dans ce dossier, Jacques-Henri Eyraud donne ses critères dans le cas des jeunes Marseillais.

«Sans ces critères, il ne peut pas y avoir d’avenir à l’OM»