Mercato - PSG : Ce joueur qui attendrait un signe de Leonardo…

Publié le 23 janvier 2020 à 0h15 par A.C.

Peu utilisé à la Juventus, Emre Can chercherait désespérément un nouveau club pour cet hiver.

L’été dernier, Emre Can a repoussé les avances du Paris Saint-Germain, convaincu de pouvoir se faire une place dans la nouvelle Juventus de Maurizio Sarri. Un choix pas vraiment payant, puisqu’il n’a que très peu joué lors de la première partie de saison. Leonardo a ainsi décidé de le relancer, mais il doit faire face à la concurrence du Borussia Dortmund et de Manchester United.

Emre Can veut quitter la Juventus cet hiver !