Mercato - PSG : Quand la mère de Cavani confirme le choix de l’Atletico Madrid !

Publié le 23 janvier 2020 à 6h10 par T.M.

Alors que Leonardo tente de susciter des offres d’Angleterre pour faire monter les enchères, la mère de Cavani a clairement affirmé que son fils avait choisi l’Atletico Madrid.

Interrogée sur l’avenir de son fils, la mère d’Edinson Cavani a livré une réponse très riche d’enseignements : « Il y a une négociation ouverte, et le Paris Saint Germain a rejeté trois propositions de l'Atlético de Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu'un accord soit trouvé par les deux clubs. C'est compliqué, mais il veut jouer à l'Atlético, soit maintenant ou bien l’été prochain. Ce serait formidable que ce soit le cas et nous le souhaitons depuis des années, mais cela ne dépend plus de mon fils, mais du Paris Saint Germain et de l'Atlético de Madrid. C’est son premier choix ? Oui, absolument. Depuis quatre ans, lors d'une visite que nous avons effectuée en Espagne, le président et Cholo ont appelé Edinson à de nombreuses reprises ».

Confirmation à demi-mot d’un accord contractuel pour juin