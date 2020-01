Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre improbable venue d’Angleterre pour Cavani ?

Publié le 22 janvier 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil d’Edinson Cavani, Chelsea envisagerait d’attirer le buteur uruguayen cet hiver et aurait formulé au PSG une offre… de prêt. Explications.

« C'est un grand joueur, j'ai joué contre lui. Je ne sais pas cependant quelle est la situation. Il a de l'expérience, et parfois c'est bon d'apporter de l'expérience. J'adore son attitude et sa mentalité… nous verrons bien », confiait récemment Frank Lampard, l’entraîneur de Chelsea, au moment d’évoquer son intérêt pour Edinson Cavani. Actuellement en instance de départ au PSG, le buteur uruguayen pourrait donc claquer la porte du Parc des Princes à six mois de la fin de son contrat, et Chelsea tenterait d’ailleurs un coup assez improbable avec Cavani.

Chelsea voudrait Cavani… en prêt !