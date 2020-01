Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Arteta aurait donné sa réponse pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 23 janvier 2020 à 20h00 par J.-G.D.

Désireux de casser son prêt à Arsenal durant ce mois de janvier, Dani Ceballos connaitrait la réponse des Gunners.

Dani Ceballos aura donc vu ses voeux exaucés l’été dernier. En quête de temps de jeu, le milieu de terrain du Real Madrid s’était envolé à Arsenal lors du dernier mercato, dans le cadre d'un prêt d'une saison. Mais rien ne passe comme prévu. La récente arrivée de Mikel Arteta sur le banc changerait la donne. Comme révélé par la Cadena SER , l’international espagnol tenterait de négocier avec le Real afin de revenir le plus rapidement possible. Ceballos souhaiterait donc casser son prêt et retrouver un nouveau challenge dans la foulée, à quelques mois de l’Euro. Mais Arsenal ne le verrait pas du tout du même oeil.

Arsenal s’opposerait au départ de Ceballos