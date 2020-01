Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Ces nouvelles révélations sur l’avenir de Bruno Guimaraes !

Publié le 23 janvier 2020 à 19h05 par B.C.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, l’OL s’intéresse à Bruno Guimarães et souhaite boucler son transfert cet hiver. Cependant, l’Atlético de Madrid pourrait jouer un très mauvais tour au club rhodanien.