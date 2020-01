Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jürgen Klopp aurait aussi une chance pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 janvier 2020 à 17h45 par T.M.

Pour beaucoup, il est certain que Kylian Mbappé jouera un jour au Real Madrid. Toutefois, Liverpool pourrait également avoir les faveurs de l’attaquant du PSG. Explications.

Après Neymar, le feuilleton Kylian Mbappé devrait donner quelques maux de tête à Leonardo. En effet, si l’attaquant du PSG est sous contrat jusqu’en 2022, la menace du Real Madrid plane. Les Merengue semblent déterminés à recruter le champion du monde. Face à cela, le directeur sportif cherche à prolonger Mbappé. Toutefois, Zinedine Zidane pourrait ne pas être le seul danger dans ce dossier. Il va également falloir se méfier de Liverpool.

« Le fait est qu’il voudrait aussi jouer en Premier League un jour »