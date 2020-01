Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle annonce de Puel sur le mercato !

Publié le 23 janvier 2020 à 16h00 par A.M.

Présent devant les médias, Claude Puel en a profité pour faire un nouveau point sur ses ambitions pour le mercato de l’ASSE.

Jusque-là, le mercato de l’AS Saint-Étienne est assez calme. Comme souhaité par Claude Puel, les Verts se sont séparés de deux joueurs, Alpha Sissoko, prêté au Puy-en-Velay, et Robert Beric qui s’est engagé avec le Chicago Fire en MLS. D’autres départs sont attendus, à l’image de Loïs Diony, qui a des touches en Turquie comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Dans les sens des arrivées, Claude Puel ne dirait pas non à au recrutement d’un nouvel avant-centre alors que le nom de Jean-Kevin Augustin a circulé ces dernières heures. Toutefois, l’entraîneur de l’ASSE est conscient de la situation financière du club.

«On reste à l’affût même si on n’a pas de marge financière»